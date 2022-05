Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Navrom Bac din Galati a impus taxe pentru autovehiculele care transporta ajutoare umanitare pentru Ucraina si trec Dunarea cu bacul la Isaccea, dupa ce nu a primit decontarile promise de stat. Acum, aceste autovehicule trebuie sa plateasca cel putin 50 de euro, in conditiile in care pana…

- Ucraina a impus restrictii temporare privind transporturile de cereale pe calea ferata catre Republica Moldova si Romania, din cauza numarului mare de vagoane de la punctele de trecere a frontierei, a anuntat, vineri, compania de consultanta APK-Inform, citata de Reuters. Dupa ce Rusia a blocat porturile…

- Porturile romanești Galați și Constanța sunt porți comerciale esențiale pentru transportul de marfuri catre Uniunea Europeana, in contextul razboiului din Ucraina. Ministerul Transporturilor, condus de colegul nostru social-democrat Sorin Grindeanu, are ca obiective in aceasta perioada dezvoltarea…

- O studenta din Ucraina, care invata la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, trimite medicamente si produse de igiena oamenilor din tara natala. Tanara tine legatura in permanenta cu voluntari din Ismail, care ii transmit lista cu produsele de care au nevoie.

- Forțele rusești se pregatesc de un atac coordonat la Odesa pe trei axe – terestru, naval și aerian. Americanii au anunțat ultimele informații de pe front din zona Marii Negre. Americanii au confirmat miercuri pregatirea asaltului asupra orașului-port Odesa. Și vine dupa ce cu cateva zile inainte au…

- Capitania Tulcea a emis un document prin care interzice, de ieri, navigația navelor și ambarcațiunilor civile, indiferent de pavilion, pe brațul Chilia al Dunarii. Desigur, este vorba despre partea romana a acestuia. Decizia este luata in acord cu Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, dar…

- `In Portul Constanta, in acest moment, traficul de marfuri a crescut in jur de 6-7.000 de containere in plus pe zi pentru ca tot ce mergea pe zona comerciala in porturile ucrainene de la Marea Neagra in acest moment vine spre Constanta. Sunt in jur de 6-7.000 de containere pe zi, parte dintre ele sunt…