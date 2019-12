Autoritatile pentru concurenta din UE investigheaza Google Autoritatile pentru concurenta din Uniunea Europeana investigheaza modul in care Google colecteaza datele clientior sai, ceea ce sugereaza ca operatorul celui mai popular motor de cautare pe internet din lume ramane in atentia Comisiei Europene in pofida amenzilor uriase pe care le-a aplicat companiei americane.



Autoritatile de reglementare din Europa si Statele Unite analizeaza modul in care marile companii de tehnologie gestioneaza si folosesc datele pentru a obtine castiguri, transmite Reuters.



Executivul UE a anuntat in weekend ca solicita informatii despre modalitatea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viitoarea presedinta a Comisiei Europene vrea sa se investeasca circa 3 trilioane (3.000 de miliarde) de euro in protectia climei pana in 2030, relateaza marti ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Ursula Von der Leyen, care ar urma sa preia sefia executivului comunitar pe 1…

- Comisia pentru Siguranta Transporturilor Nationale din Statele Unite a cerut, marti, Boeing sa reproiecteze structura carcasei elicei pentru toate avioanele 737 NG si sa inlocuiasca sistemul respectiv pentru toate avioanele existente. Potrivit comisiei, Administratia Federala pentru Aviatie…

- Circa 100.000 de oameni si-au abandonat locuintele din nord-estul Siriei, iar tot mai multi se refugiaza in adaposturi sau in scoli, de miercuri, dupa declansarea ofensivei turce, a comunicat vineri Organizatia Natiunilor Unite, potrivit Reuters. "Impactul umanitar se resimte deja", arata…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o "idee rea" si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. "In aceasta dimineata,…

- Statele Unite au obtinut miercuri aprobarea Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) pentru a impune taxe vamale suplimentare pentru produse europene in valoare de 7,5 miliarde dolari, din cauza subventiilor ilegale acordate de Uniunea Europeana grupului aeronautic Airbus, transmite Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat marti ca a blocat ajutoare de aproape 400 de milioane de dolari destinate armatei Ucrainei. El a negat insa ca a facut acest lucru pentru a-l determina pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski sa initieze o investigatie impotriva fiului rivalului…

- Platforma Yahoo! este indisponibila, joi, in mai multe zone din lume, utilizatori din Asia, Africa si Europa semnaland probleme de accesare. In Romania, platforma este indisponibila de la ora locala 09.30. Mesajul primit la accesarea yahoo.com este "This site can't be reached - www.yahoo.com's…

- Google, parte a grupului Alphabet, si divizia sa YouTube vor plati o penalizare de 170 de milioane de dolari pentru a inchide o investigatie legata de incalcarea legii federale referitoare la colectarea de informatii personale de la copii, a anuntat miercuri Comisia Federala pentru Comert (FTC) din…