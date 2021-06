Ursii incep incep sa se stabileasca intr-unul dintre cele mai neasteptate colturi ale Romaniei. In lunca Prutului, la Botosani, au fost vazuti deja trei ursi, inclusiv o ursoaica cu pui. Autoritatile au intrat in alerta.

Ursii iau cu asalt Romania. Acestia au inceput sa reapara inclusiv in zone atipice, care nu au mai avut populatie de urs, probabil de acum cateva sute de ani. O familie de ursi a fost vazuta in judetul Botosani, in padurile de pe Lunca Prutului. Alte doua exemplare au fost fotografiate si filmate in urma cu trei luni in aceeasi zona, relateaza adevarul.

Este vorba…