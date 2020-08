Autorităţile din Zimbabwe, ''nedumerite'', după moartea misterioasă a 12 elefanţi Autoritatile responsabile de fauna salbatica din Zimbabwe s-au declarat luni ''nedumerite'' de moartea a 12 elefanti, in padurea Pandamasue, situata in vestul tarii, relateaza agentia DPA. Unsprezece elefanti au fost gasiti initial morti in circumstante misterioase, sambata, in padurea situata intre cascada Victoria si localitatea Hwange, a declarat un purtator de cuvant al departamentului pentru parcuri si fauna salbatica din Zimbabwe, Tinashe Farawo. Un elefant a murit duminica, bilantul deceselor recente ramase neexplicate din aceasta padure ajungand astfel la 12. ''Autoritatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

