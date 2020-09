Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au blocat activele lui Aleksei Navalnii, in cadrul unei proceduri judiciare, in timp ce liderul opozitiei era spitalizat in Germania dupa ce a fost otravit, relateaza Mediafax.Conturile bancare ale lui Aleksei Navalnii sunt blocate, iar apartamentul sau din Moscova este pus…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, care se recupereaza in Germania dupa ce a fost otravit cu agentul neurotoxic Noviciok in Rusia, are cu conturile blocate și apartamentul din Moscova sechestrat. Anunțul a fost facut de Kira Yarmish, purtatoarea sa de cuvant.

- Autoritatile ruse i-au blocat conturile si i-au pus sub sechestru apartamentul din Moscova opozantului Alexei Navalnii, in timp ce acesta era tratat intr-o clinica din Berlin. Anuntul a fost facut joi de Kira Iarmis, purtatoarea de cuvant a lui Navalnii. "Asta inseamna ca apartamentul nu poate fi vandut,…

- Autoritatile ruse au blocat activele lui Aleksei Navalnii, in cadrul unei proceduri judiciare, in timp ce liderul opozitiei era spitalizat in Germania dupa ce a fost otravit.Conturile bancare ale lui Aleksei Navalnii sunt blocate, iar apartamentul sau din Moscova este pus sub sechestru, a…

- Poliția din Rusia vrea sa participe, alaturi de anchetatorii din Germania, la interogarea lui Aleksei Navalnii, cu scopul de a-i pune „intrebari suplimentare” acestuia, scrie Agerpres.Departamentul pentru transporturi al Ministerului de Interne rus va cere ca anchetatorii rusi sa poata asista la activitatile…

- Politicianul rus de opozitie Aleksei Navalnii a facut progrese in procesul de recuperare dupa otravirea cu agentul neurotoxic din clasa Noviciok si acum poate vorbi din nou, a relatat joi revista Der Spiegel, potrivit Reuters. Principalul critic la adresa Kremlinului este ingrijit la Spitalul Charite…

- Un tribunal din Moscova a amendat marti Fundatia Anticoruptie a opozantului Aleksei Navalnii cu suma totala de 600.000 de ruble (8300 de dolari), pentru incalcarea legii privind statutul de "agent strain", relateaza Reuters potrivit Agerpres. Una dintre faptele pentru care a fost sanctionata fundatia…

- Politicianul de opoziție rus Alexei Navalnîi a anunțat luni ca își va închide Fundația Anticorupție ca urmare a amenzilor grele aplicate de instanțe din cauza uneia din investigațiile sale, relateaza Reuters.Fundația specializata în publicarea unor investigații privind…