- Luptatori din grupul Wagner au ajuns in Belarus din Rusia, au declarat oficiali ucraineni si polonezi sambata, la o zi dupa ce Minskul a declarat ca mercenarii antreneaza soldatii tarii la sud-est de capitala, relateaza Reuters.

- Anunțata sosire a elementelor grupului Wagner in Belarus preocupa serios vecinii, mai ales Polonia. Președintele acesteia, Andrzej Duda, s-a aflat joi la Kiev, cu prilejul Zilei Constituției ucrainene, prilej cu care a exprimat ingrijorare la aflarea deplasarii unor trupe Wagner undeva in zona Belarus,…

- Dupa ce a fost la un pas de razboi civil, Rusia ataca furibund in Ucraina. Un tir cu rachete a ucis 10 oameni, printre care trei copii, si a ranit peste 60, intr-un restaurant din Kramatorsk. Kievul este in alerta si la granita de nord, dupa ce mii de mercenari Wagner si-ar fi stabilit o baza operationala…

- Grupul de mercenari Wagner a primit in ultimul an aproape un miliard de euro de la statul rus, a dezvaluit marti presedintele Vladimir Putin, citat de AFP si dpa, informeaza AGERPRES . „Din mai 2022 pana in mai 2023, statul a achitat 86,262 miliarde de ruble (circa 922 milioane de euro la cursul actual…

- Avansul mercenarilor Wagner spre Moscova s-a oprit, sambata seara, dupa ce Evgheni Prigojin a fost convins dupa negocieri cu Aleksandr Lukașenko sa nu mai continue rebeliunea. Astfel, Evgheni Prigojin a fost de acord sa opreasca mișcarea mercenarilor prin Rusia, cu condiția garantarii siguranței mercenarilor.…

- Grupul "Ahmat" al fortelor speciale cecene a lansat o ofensiva in directia orasului Mariinka din Donetk, in estul Ucrainei, a anuntat vineri Ministerul rus al Apararii, relateaza CNN si Reuters. Miercuri, liderul cecen Ramzan Kadirov declarase ca fortele speciale cecene se pregatesc pentru ofensiva,…

- Grupul de mercenari Wagner din Rusia ar fi apelat la Twitter și Facebook pentru a recruta medici, operatori de drone și psihologi, pentru a ajuta la operațiunile de lupta, inclusiv in Ucraina, potrivit POLITICO.

- Decizia liderului mercenarilor Wagner, Evghenii Prigojin, de a se retrage din Bahmut din 10 mai ar putea fi „un punct de cotitura” in batalia pentru orașul din estul Ucrainei, spune un purtator de cuvant al armatei ucrainene, conform CNN. Vicepremierul Ucrainei atrage insa atenția ca Rusia vizeaza sa…