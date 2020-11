Stiri pe aceeasi tema

- Au fost atacuri in șase zone, iar mai mulți suspecți sunt cautați de forțele de ordine. O persoana a murit, iar mai multe au fost ranite. Unul dintre suspecți a fost ucis de poliție. Mai multe atacuri teroriste au avut loc, luni seara, in centrul orașului Viena, unde au fost mobilizati numerosi agenti…

- BREAKING NEWS: Atac terorist in centrul Vienei, la sinagoga. Autoritatile au raportat 7 morti. Mai multe persoane au fost luate ostatice intr-un restaurant. Mai multe focuri de arma au fost trase in centrul Vienei, aproape de sinagoga din Seitenstettengasse, conform autoritatilor locale. Politia din…

- Ministrul turc de interne, Suleyman Soylu, a anuntat sambata pe Twitter ca a fost testat pozitiv la coronavirus, informeaza DPA, potrivit AGERPRES.'Testul pe care l-am facut luni impreuna cu sotia si fiica mea, dupa ce ne-am simtit rau, s-a dovedit a fi pozitiv", a scris Soylu, adaugand ca…

- Prim-ministrul Ludovic Orban si Nicusor Dan, primarul Bucurestiului, s-au intalnit marti seara, alaturi de viceprim-ministrul Raluca Turcan si ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, si ministrul Finantelor publice, Florin Citu, cu reprezentanti ai sectorului cultural independent pentru a cauta solutii…

- Și premierul Ludovic Orban s-a ales cu plangere penala. Sorin Grindeanu a anunțat, duminica, intr-o conferința de presa ca formațiunea a depus o plangere penala impotriva premierului Ludovic Orban. „Este revoltator modul in care premierul Ludovic Orban și miniștrii PNL se cred deasupra legii, se cred…

- Nicusor Dan o critica pe Gabriela Firea pe motiv ca aceasta a folosit bani publici "pentru a premari realizari glorioase," el sustinand ca Firea nu ar trebui sa aiba mai mult de 15% in sondajele de opinie "daca am fi intr-o lume ideala". "In mod teoretic, daca am fi intr-o lume ideala, Gabriela…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a fost somat de premierul Ludovic Orban, inaintea sedintei de Guvern, sa intensifice lupta impotriva clanurilor interlope, pentru ca nu este suficient ca politistii sa fie doar „cu ochii pe ele”.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat vineri, intr-o conferința de presa, ca va prezenta saptamanal un bilanț al acțiunilor poliției și le-a transmis interlopilor ca poliția este cu ochii pe ei „Din aceasta saptamana va vom prezenta toate actiunile care au loc in timpul saptamanii…