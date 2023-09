Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Australia au emis o avertizare de canicula in sudul tarii, in fata unor temperaturi neobisnuit de ridicate care ar putea atinge luni 36 de grade Celsius la Sydney, in plina primavara australa, transmite EFE.Pe pagina sa de Facebook, Biroul de Meteorologie a precizat ca un front de…

- Avertizare meteo ANM pentru 26 si 27 august. Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis avertizari meteorologice de val de caldura și disconfort termic accentuat pentru toata țara. Valul de caldura se va extinde și intensifica in toata țara. Disconfortul termic va fi ridicat, iar…

- Canicula se intoarce in forța. Vremea va fi calduroasa in majoritatea regiunilor, cu cele mai ridicate valori in sudul Olteniei, Munteniei, Dobrogea continentala și in sudul Moldovei. Și disconfortul termic va fi ridicat, iar temperaturile resimțite vor fi de 40 grade Celsius.

- Este COD VIOLET de canicula in Spania, o treapta peste cel rosu, de caldura extrema. Temperaturile ajung si la 45 de grade la umbra. Infernul iberic, venit de luni cu o masa de aer cald dinspre Africa, sufoca la propriu sudul, centrul si nord-vestul peninsulei. Sunt 45 de grade la umbra, inclusiv in…

- Temperaturile de foc au transformat Romania intr-un cuptor. A fost atat de cald incat telefoanele de la Ambulanța au sunat fara incetare. In unele zone s-au resimțit și 44 de grade. In acest condiții, cine a ieșit la orele pranzului din case s-a expus unui risc imens.

- Malta se alatura statelor afectate de valurile de canicula extrema care s-au abatut asupra sudului Europei in ultimele saptamani si se confrunta, pentru cea de-a opta zi, cu intreruperi in alimentarea cu energie electrica provocate de temperaturile ridicate, informeaza DPA.Luni, in aceasta tara,…

- Valul de caldura se intensifica din nou, de maine, in Romania. Meteorologii susțin ca daca astazi vorbim de canicula și disconfort termic in extremitatea de sud a țarii, inclusiv in Capitala unde mai putem atinge și astazi, 33-35 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat, maine, valul…

- Mare parte a sudului Europei se pregateste pentru un nou interval cu temperaturi crescute. Mai multe zone din sudul Spaniei sunt in alerta rosie si ar putea experimenta temperaturi de 44 de grade Celsius luni. Vremea calda si uscata din Insulele Canare a facut ca incendiile de vegetatie sa distruga…