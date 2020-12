Stiri pe aceeasi tema

- Turistii care s-au alaturat unei adunari in masa impotriva regulilor impuse de COVID-19 pe o plaja din Sydney in ziua de Craciun ar putea fi deportati, a anuntat marti ministrul imigratiei australian Alex Hawke, citat de DPA. Autoritatile din domeniul migratiei investigheaza sute de tineri care s-au…

- In ajun de Craciun, Ministerul Afacerilor Externe a actualizat documentul care conține alertele de calatorie pentru cetațenii moldoveni. Este vorba despre restricțiile de intrare in mai multe state, categoriile de persoane exceptate de la regulile generale impuse de autoritațile țarilor respective,…

- Tesco a decis marți sa impuna clienților o limita la cumpararea unor articole printre care hartia igienica, sapunul și orezul, intr-un moment in care Marea Britanie se confrunta cu probleme de aprovizionare din cauza blocajului generat de noua tulpina a coronavirusului, scrie The Guardian.Lanțul de…

- La gradina zoologica din orașelul californian Bakersfield, luminile de Craciun de anul acesta sunt atat de impresionante, incat animalele au trecut pe loc secund in atenția privitorilor. E vorba de un traseu de aproape 2 kilometri, iluminat cu peste 3 milioane de beculețe in toate culorile. „Am inceput…

- Radik Tagirov, care a sugrumat, conform anchetei, 26 de pensionari, a descris in detaliu cum și-a ucis victimele, dar nu a putut explica și motivul. El a fost reținut marți dimineața la Kazan, iar in dupa-amiaza tarziu, Ministerul de Interne din Rusia a lansat un videoclip al interogatoriului, informeaza…

- Cancelarul german Angela Merkel a convenit miercuri cu liderii celor 16 landuri prelungirea masurilor de combatere a pandemiei noului coronavirus pana cel putin pe 20 decembrie, fiind foarte probabil ca acestea sa ramana in vigoare si in luna ianuarie, transmit dpa si Reuters preluat de agerpres.…

- Perioada sarbatorilor este una in care in mod obișnuit era productiva pentru hotelieri. Din cauza pandemiei mulți exclud varianta de a-și petrece sarbatorile in afara localitații sau posibilitatea de a pleca 2-3 zile la munte. Hotelierii au gasit o soluție pentru a crește increderea oamenilor, iar de…

- O veste trista pentru toti cei care iubesc sarbatorile de iarna. Targul de Craciun de la Frankfurt a fost anulat din cauza numarului mare de cazuri de infectare cu SARA-CoV-2. Pe fondul restrictiilor, autoritatile germane au decis suspendatea evenimentelului pentru sezonul de iarna 2020 – 2021. Orasul…