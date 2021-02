Comitetul de coordonare a vaccinarii a anunțat un maraton al inscrierilor la vaccinare, media fiind 16.000 de persoane pe ora. Intre 15:30 și 16:30 s-au programat peste 63.000 de persoane. ”Maraton la inscrierile pe platforma de vaccinare! Aproximativ 16.000 de persoane s-au programat in fiecare ora pe platforma programare.vaccinare-covid.gov.ro pentru a se vaccina in noile cabinete deschise pentru administrare serului produs de AstraZeneca”, a transmis, miercuri, CNCAV. Potrivit cifrelor prezentate, in prima ora de la deschiderea centrelor, respectiv 12.30 – 13.30, s-au programat 19.094 persoane.…