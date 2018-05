Autoritățiie au găsit droguri în valoare de peste 700.000 de dolari în stomacul unei femei Poliția din India a declarat ca a reușit sa extraga cu succes 106 capsule de cocaina din stomacul unei femei care incearca sa introduca droguri in țara. Straina in varsta de 25 de ani a fost arestata pe aeroportul internațional din Delhi pe 14 mai, dupa ce poliția a primit un indiciu. Este raportat ca tanara a stat saptamana trecuta intr-un spital unde i-au fost administrate laxative pentru a se recupera in urma cocainei. Drogurile sunt estimate a fi in valoare de 50 de milioane de rupii, adica in jur de 734.000 de dolari. Poliția crede ca femeia a ingerat… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

