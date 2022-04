Autoritatea Navala Romana va asiguea securitatea cibernetica a sistemelor informatice. Ce firma a fost angajata (DOCUMENT)

Atribuirea a avut loc pe 14 aprilie, insa rezultatul a fost afisat pe 26 aprilie 2022 Autoritatea Navala Romana a atribuit un contract in urma unei licitatii publice pentru achizitia unei solutii de securitate cibernetica a sistemelor informatice ANR, pentru o perioada de 3 ani. Atribuirea a avut loc pe 14 aprilie, insa rezultatul a fost afisat pe 26 aprilie 2022. Solutia de protectie de tip NGFW Next Generation Firewall , care aplica deciziile asupra traficului in functie de identitatea utiliza ...