Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor suspenda temporar transporturile de animale de lunga durata pe perioada caniculei. Avand in vedere faptul ca pentru saptamana in curs si saptamana viitoare, in tara noastra sunt prognozate temperaturi foarte ridicate, maximele…

- Transporturile de animale de lunga durata se vor suspenda temporar pe perioada caniculei, a anuntat joi Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Transporturile de animale efectuate pe distante lungi se vor relua atunci cand temperaturile exterioare de-a lungul…

- Inspectorii sanitari veterinari au aplicat in ultima saptamana 52 de amenzi, in valoare totala de 461.800 de lei, in urma controalelor efectuate in 269 de unitati alimentare aflate pe Litoralul romanesc, informeaza Agerpres . Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza Administratia Prezidentiala, citata de News.ro. Astfel, potrivit actului normativ persoanele care se vaccineaza impotriva…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca in Romania sunt active in prezent 130 de focare de pesta porcina africana, in ultima saptamana fiind inregistrate 18 focare noi si 11 cazuri noi la mistreti.

- In 2019, autoritațile sanitare au prelevat 5.166 de probe de fructe, legume, cereale, produse prelucrate (inclusiv alimente pentru copii) și produse animale, iar rezultatele arata ca produsele din UE nu au fost neconforme cu regulile din domeniu, potrivit publicației specializate LantulAlimentar.ro…

- Primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia, a transmis pentru ZIUA de Constanta detalii legate de cazul fetitei de trei ani gasita decedata pe camp in cursul zilei de ieri.Primarul a transmis ca fetita facea parte dintr o familie normala, iar acesta tragedie se putea intampla oricui. Toata presa locala…

- ” In ceea ce priveste informatia lansata in spatiul public, potrivit careia «Guvernul vrea sa creasca stagiul minim de cotizare la pensie de la 25 de ani la 35 ani», atragem atentia ca potrivit Legii nr. 263/2010, stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat pentru femei cat si pentru barbati, nu…