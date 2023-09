Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineata la trenul Regio 3331 Arad – Oradea, la intrarea in statia Oradea Vest, toti cei 20 de calatori si personalul feroviar au fost evacuati, a anuntat CFR Calatori. „CFR Calatori informeaza ca in aceasta dimineata la intrarea in statia Oradea Vest s-a produs un incendiu…

- Locomotiva trenului internațional s-a defectat intre stațiile Șercaia și Fagaraș, iar calatorii au trebuit sa aștepte 380 de minute pana la venirea unei noi locomotive, a transmis CFR Calatori intr-un comunicat de presa. Trenul a continuat sa acumuleze intarziere pe traseu, iar, la momentul redactarii…

- Inundațiile dau peste cap și traficul feroviar. Un tren care a plecat din Timișoara spre Mangalia a ramas blocat in județul Valcea, dupa ce un copac a rupt liniile de curent. Peste 120 de pasageri vor fi preluați cu autocarele. Probleme sunt și in Drobeta Turnu Severin. Acolo circulația a fost oprita…

- Din 16/17 iunie 2023, toate trenurile duc la Marea Neagra. CFR Calatori da startul programului de transport estival "Trenurile Soarelui". Turistii vor avea la dispozitie 32 de trenuri ce vor asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de pe litoralul Marii Neagre si cu Delta Dunarii…

