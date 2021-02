Automobile Dacia, cel mai mare producator auto roman, și-a prelungit contractul de inchiriere pentru cei 69.000 mp ocupați in Pitești Industrial Park, un proiect deținut de Globalworth, sub umbrela Globalworth Industrial. Contractul de leasing pentru Pitești Industrial Park a fost prelungit pentru o perioada de 10 ani. Situat in Oarja, județul Argeș, la doar 10 km de Pitești, pe autostrada A1, spațiul de 69.000 mp e locul unde Automobile Dacia organizeaza și implementeaza procese specifice pentru logistica post-vanzare a pieselor și accesoriilor auto din anul 2010. Complexul consta intr-o unitate…