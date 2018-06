Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii intervin marti seara dupa ce o cisterna incarcata cu dioxid de carbon lichid s a rasturnat in apropiere de localitatea Horlesti, pe DJ 248B Iasi , potrivit Agerpres.Autocisterna a intrat pe contrasens si s a rasturnat intr o curba, in sens opus de mers. Cel mai probabil, accidentul s a produs…

- O cisterna incarcata cu dioxid de carbon s-a rasturnat marti seara la Horlesti. Este pericol de explozie. Echipe de interventie sunt la fata locului. Drumul a fost inchis de politisti. Sunt doua autospeciale trimise acolo. Doi soferi au fost raniti in urma accidentului si au fost dusi la spital.

- O autocisterna incarcata cu un lichid inflamabil a iesit in afara partii carosabile si s-a rasturnat marti dupa-amiaza in localitatea Sinesti, soferul, in varsta de circa 40 de ani, fiind grav...

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui au anuntat ca in comuna Iana a fost trimisa, in sprijinul echipajelor de la Serviciul Judetean de Ambulanta, o autospeciala transport victime multiple, pentru a prelua cinci copii care, cel mai probabil, s-au intoxicat cu ciuperci.…

- Un grav accident s-a petrecut pe DN1A, in Maneciu, unde un autoturism a derapat, a lovit doi copii care mergeau pe marginea strazii, spre scoala. Din impact, masina a lovit, apoi, un cap de pod. "Din primele cercetari se pare ca cei doi copii se aflau pe partea carosabila, pe margine. Soferul…

- O femeie a murit la scurt timp dupa ce a fost lovita de o autoutilitara, in timp ce se afla pe trecerea de pietoni, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Anca Vajiac."Soferul unui autocamion, un barbat in varsta de 30 de ani, din localitatea Holboca, care se afla la…

- Un autoturism s-a izbit de un copac in localitatea Barnova. In urma impactului, o femeie de 69 de ani a fost ranita. Nu se stiu deocamdata cauzele care au dus la producerea accidentului. Un echipaj de la Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) a fost trimis la fata locului. Victima avea fractura de baza…