Autocar plin cu ucraineni, blocat în Vrancea din cauza nisorii și a viscolului Un microbuz cu 15 ucraineni a ramas blocat pe șoselele din Vrancea, in zona localitații Nanești, dupa ce drumurile au fost acoperite de nameți. Un autocar cu cinsprezece cetateni ucraineni a ramas blocat, la Nanesti, dupa ce drumurile din zona au fost inchise din cauza conditiilor meteo nefavorabile, acestia urmand sa primeasca asistenta din partea autoritatilor locale pana vor putea sa isi continue drumul spre Constanta, a anuntat, sambata, prefectul judetului Vrancea, Nicusor Halici. „Sunt la Nanesti, in acest moment, 15 ucraineni intr-un autocar. Acestia au ajuns la sectia de politie si vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

