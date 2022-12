Stiri pe aceeasi tema

- Primele doua autobuze Karsan, fabricate in Turcia, au ajuns la Timișoara in a doua zi de Craciun, iar alte doua sunt pe drum și sunt așteptate sa ajunga in cateva zile. In total, turcii vor livra 44 de vehicule.

- Echipa de implementare a proiectului „Modernizarea sistemului de transport public local prin achizitionarea de vehicule ecologice”, cod SMIS 127218 , organizeaza in data de 20.12.2022, Conferința de prezentare a proiectului. Evenimentul va avea loc in Sala de Conferențe a Restaurantului Perla,…

- Orașul Novaci va beneficia de autobuze electrice. Vor fi construite și stații pentru incarcarea autobuzelor electrice. Investiția se deruleaza in cadrul proiectului „Realizarea rețelei de transport public de calatori in orașul Novaci, județul Gorj”. Licitația are o valoare de peste 7,2 milioane de lei…

- Asociația de Conultanța și Consiliere Economico-Sociala Oltenia, in parteneriat cu Școala Gimnaziala „Sf. Gheorghe” Craiova, in calitate de Partener 1, Școala Gimnaziala „Ion Țuculescu” Craiova, Partener 2 și Școala Gimnaziala Goești, Partener 3, implementaza, in perioada Octombrie 2022 – decembrie…

- Comunicat Mircea Hava: Taxe mai mici pentru produsele de baza, taxe mai mari pentru companiile din domeniul energetic In ciuda complexitații problemelor din sistemul energetic, exista soluții simple, pe care guvernele statelor membre pot și trebuie sa le ia, fara sa intervina in mod brutal in piața.…

- Comunicat de presa finalizare proiect Data: Octombrie 2022 „DOTARE PENSIUNE D+P+2” MICLE COM SRL, in calitate de beneficiar, a implementat incepand cu data de 07.08.2020 proiectul cu titlul „DOTARE PENSIUNE D+P+2”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea…

- Dacp e duminica, e concurs! Pe 9 octombrie, intre orele 9:00 – 14:00, va avea loc evenimentul sportive “Cycling and Running Day”. Circulatia rutiera va fi inchisa in zona strada Pestalozzi – bulevardul Corneliu Coposu, pana la Pasajul Michelangelo. Circulatia mijloacelor de transport in comun va fi…

- Au inceput lucrarile de execuție la un alt proiect implementat de Consiliul Județean Vrancea, respectiv „Reabilitare energetica si lucrari conexe Spitalul Judetean de Urgența ”Sf. Pantelimon” Focsani, Sectia Psihiatrie si Boli infectioase si Sectia Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie”, cu cladirea Secției…