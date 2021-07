Stiri pe aceeasi tema

- Născut în Italia, Simone Tempestini va reprezenta România în cea de-a treia etapă din Campionatul European de Raliuri, Rally dy Roma Capitale, care va avea startul festiv chiar la Colosseum. Cel de-al doilea pilot tricolor din lotul național este Norbert Maior, al cărui obiectiv este un nou podium…

- Inotatorul roman a cucerit, sambata seara, medalia de aur in proba de 200 metri liber, din cadrul Campionatului European pentru juniori de la Roma, din Italia. Popovici, care in semifinalele de vineri a stabilit un nou record mondial al probei la juniori, a fost cronometrat in finala cu timpul de 1…

- Echipajul românesc format din Simone Tempestini și Sergiu Itu (Skoda Fabia Rally2 Evo) s-a clasat pe locul 10, la general, în Raliul Letoniei, a doua etapă din Campionatul European de Raliuri.

- Antrenorul Dan Petrescu a declarat, luni seara, la Arena Nationala din Capitala, ca Romania nu a investit in ultimii ani in copii si juniori, iar acesta este un motiv pentru care lipseste de la turneul final al Campionatului European de fotbal pe care il si gazduieste in aceasta perioada, conform…

- Antrenorul Dan Petrescu a declarat, luni seara, la Arena Nationala din Capitala, ca Romania nu a investit in ultimii ani in copii si juniori, iar acesta este un motiv pentru care lipseste de la turneul final al Campionatului European de fotbal pe care il si gazduieste in aceasta perioada. …

- Echipajul format din frații Norbert Maior și Francesca Maior s-a clasat pe locul 2 la ERC3 Junio în Raliul Poloniei, prima etapă din Campionatul European de Raliuri. Cei doi se află la numai a doua participare în competiția continentală după debutul de anul trecut, de la runda din Ungaria.…

- Cota de piata a autoturismelor electrificate a ajuns la 11,6% din total vanzari, la finele primelor patru luni ale anului, aproape dubla fata de aceeasi perioada din 2020, cand se consemna o pondere de 5,5%, releva datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), consultate de…

- Darius Rapa, sportivul clubului Alpin Club Carpatic București, a caștigat duminica, pentru Romania, prima medalie din istoria competițiilor internaționale de Escalada sportiva. Acesta a obținut medalia de bronz la Campionatele Europene de Escalada Sportiva, de la Perm, Rusia, concurand la categoria…