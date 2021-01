Stiri pe aceeasi tema

- Americanul Ricky Brabec (Honda) a castigat etapa a 10-a a Raliului Dakar 2021 la sectiunea moto, desfasurata miercuri intre localitatile saudite Neom si Al Ula, in timp ce romanul Emanuel Gyenes a terminat pe 32, iar argentinianul Kevin Benavides e noul lider la general. Campionul en titre…

- Francezul Stephane Peterhansel (Mini) a castigat marti etapa a 9-a a Raliului Dakar 2021, la clasa auto, obtinand prima sa victorie in actuala editie, si si-a consolidat pozitia de lider in clasamentul general, transmite presa internationala. In aceasta etapa de 564 km, dintre care 465…

- Spaniolul Carlos Sainz (Mini) a castigat vineri etapa a 6-a a Raliului Dakar 2021, la clasa auto, o etapa scurtata, pe primul loc in clasamentul general mentinandu-se francezul Stephane Peterhansel (Mini), transmite presa internationala. Carlos Sainz a reusit a doua sa victorie in aceasta…

- Pilotul sud-african Giniel de Villiers (Toyota) a castigat joi etapa a 5-a Raliului Dakar 2021, la clasa auto, in timp ce francezul Stephane Peterhansel (Mini) ramane lider la general in competitia ce are loc in Arabia Saudita, transmite AFP. Pe distanta de 655 km intre Riad si al-Qaisumah, dintre care…

- Nasser Al-Attiyah face legea in ediția din acest an a Raliului Dakar! Dupa succesul din runda a doua a competiției, ce se desfașoara in Arabia Saudita, qatarianul a triumfat și in etapa a treia.

- Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) a castigat, la clasa auto, cea de-a doua etapa a Raliului Dakar 2021, informeaza Agerpres . Aceasta runda s-a desfasurat astazi, intre Bisha si Wadi Ad-Dawasir (Arabia Saudita). La finalul cursei, spaniolul Carlos Sainz, invingatorul primei etape,…

- Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) a castigat, la clasa auto, cea de-a doua etapa a Raliului Dakar 2021, desfasurata luni intre Bisha si Wadi Ad-Dawasir (Arabia Saudita), la finalul careia spaniolul Carlos Sainz i-a cedat fotoliul de lider francezului Stephane Peterhansel. Al-Attiyah…

- Spaniolul Joan Barreda Bort (Honda) a preluat conducerea in clasamentul general al Raliului Dakar 2021, la categoria moto, dupa ce a reusit sa se impuna luni in etapa a doua a cursei, desfasurata intre Bisha si Wadi Ad-Dawsir (Arabia Saudita), in care romanul Emanuel Gyenes s-a clasat pe locul 35.…