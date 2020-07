Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Mondial de Formula 1 a debutat pe data de 3 iulie, in Austria, unde a avut loc prima a etapa. A doua etapa a avut loc pe data de 10 iulie, tot in Austria. Acum, are loc Marele Premiu al Ungariei, care este cea de-a treia etapa Formula 1, in calendarului intocmit de FIA. […] The post Formula…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a fost cel mai rapid in prima sesiune de antrenamente libere desfasurata vineri pe circuitul Hungaroring, gazda Marelui Premiu al Ungariei, a treia cursa a sezonului 2020 de Formula 1, transmite Reuters. Sextuplul campion mondial a reusit cel mai rapid tur…

- Englezul George Russell si Nicholas Latifi vor concura pentru Williams si in sezonul viitor, au anuntat joi pilotii si echipa britanica, inaintea Marelui Premiu de Formula 1 al Ungariei, scrie AFP. "Voi ramane la Williams in 2021", a inceput Russell intr-o conferinta de presa, pe circuitul Hungaroring…

- Guvernul austriac a aprobat gazduirea primelor doua curse de Formula 1 din acest sezon. Cele doua curse, programate pentru datele de 5 și 12 iulie, ar urma sa aiba loc fara spectatori, pe circuitul Red Bull Ring din Spielberg. Sezonul ar urma sa continue cu Marele Premiu al Ungariei, la Budapesta, pe…

- Noua editie a Campionatului Mondial de Formula 1 urmeaza sa inceapa in data 5 iulie, cu Marele Premiu al Austriei. Organizatorii pregatesc masuri stricte in vederea combaterii infectarilor cu noul coronavirus. „Desigur, testele si restrictiile care vor fi aplicate la momentul respectiv vor fi draconice,…

- Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, programat in calendarul inițial pe 2 august, se va desfasura fara spectatori, din cauza pandemiei de COVID-19, au anuntat organizatorii. Aceasta decizie vine dupa ce autoritatile de la Budapesta au interzis evenimentele publice cu mai mult de 500 de persoane…

- Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, programat la 2 august, se va desfasura fara spectatori, din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatori, potrivit news.ro.Acest anunt vine dupa ce autoritatile de la Budapesta au interzis evenimentele publice cu mai mult de 500 de persoane,…

- Acest anunt vine dupa ce autoritatile de la Budapesta au interzis evenimentele publice cu mai mult de 500 de persoane, pana la 15 august. Pana in prezent, au fost amanate sau anulate zece etape din cele 22 de etape ale acestui sezon al Campionatului Mondial de Formula 1, din cauza pandemiei de coronavirus,…