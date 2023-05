Stiri pe aceeasi tema

- Ciclista italiana Gaia Realini (21 ani) a castigat, sambata, etapa a sasea (penultima) a Turului feminin al Spaniei, dupa un duel direct cu olandeza Annemiek van Vleuten (40 ani), care a preluat tricoul rosu de lider al cursei, scrie Agerpres.Realini (Trek - Segafredo) a devenit a doua cea mai tanara…

- Pilotul roman Bogdan Cuzma ocupa locul 38 dupa probele speciale desfasurate vineri in etapa a doua a Campionatului European de Raliuri (ERC), Raliul Insulelor Canare, informeaza Agerpres.Echipajul romano-austriac Bogdan Cuzma/Ilka Minor (Skoda Fabia Evo) se afla la 5 min 26 sec 7/10 de lideri, francezii…

- Echipa naționala de fotbal a Romanie a caștigat marți seara cu 2-1 (2-0) meciul cu selecționata Belarusului, jucat pe Arena Naționala, in al doilea meci al Grupei I, in preliminariile Campionatului European 2024. Cu victoria impotriva Andorrei, tricolorii

- Meciurile de sambata din preliminariile pentru Euro 2024 au adus victoria categorica a Spaniei in partida cu Norvegia, scor 3-0, in timp ce Croația a obținut doar o remiza pe teren propriu in compania Țarii Galilor.

- Pilotul francez Sebastien Ogier (Toyota) a castigat duminica pentru a saptea oara in cariera sa Raliul Mexicului, stabilind astfel un nou record in aceasta competitie din Campionatul Mondial de Raliuri (WRC), potrivit Agerpres.Ogier (39 de ani) are acum o victorie in plus fata de compatriotul sau…

- Pilotul din Estonia, Ott Tanak, (M-Sport Ford) a castigat, duminica, Raliul Suediei, a doua etapa a Campionatului Mondial de Raliuri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Naționala de baschet fete a Romaniei intalnește, joi seara, la Sf.Gheorghe, de la ora 18.00, puternica formație a Spaniei, intr-un meci din preliminariile Campionatului European. Pentru selecționata tricolora, dupa partida cu Spania va urma duminica, 12 februarie, un alt joc dificil, la Miskolc, contra…

- Naționala de baschet feminin a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa similara a Spaniei, scor 32-75, in penultima runda a grupei C din preliminariile Campionatului European. In urma eșecului suferit in „Sepsi Arena”, din Sfantu Gheorghe, Romania a ieșit matematic din calculele calificarii la European.…