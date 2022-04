Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski spera ca țara va obține „in urmatoarele saptamani” statutul de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeana. El i-a transmis, luni, ambasadorului Uniunii Europene in Ucraina, Matti Maasikas, doua dosare voluminoase care constituie, practic, cererea de aderare…

- Președintele ucrainean se va adresa marți Organizației Națiunilor Unite, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate. In discursul pe care l-a ținut in cursul nopții, Volodimir Zelenski a promis ca toate crimele de razboi comise de forțele ruse impotriva civililor din orașele Ucrainei…

- Integrarea in NATO, in constitutia Ucrainei. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut ca cererile Rusiei privind neaderarea Ucrainei la NATO si neutralitatea sa sunt examinate cu seriozitate, dar ca pentru aprobarea lor se impune amendarea Constitutiei tarii sau un referendum, ambele interzise…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a insistat marti asupra necesitatii de a acorda rapid Ucrainei statutul de candidat la aderarea la Uniunea Europeana, dupa intalnirea avuta la Kiev cu presedintele tarii, Volodimir Zelenski, transmite miercuri EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat vineri ca Uniunea Europeana trebuie ''sa faca mai mult'' pentru Ucraina, dupa ce liderii celor 27 au exclus in ajun orice aderare rapida a Ucrainei la UE, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- „Polonia va sprijini Ucraina in procesul de aderare la UE”, a scris Zbigniew Rau pe Twitter.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni ca a semnat o cerere oficiala de aderare a tarii sale la Uniunea Europeana.Zelenski a cerut Uniunii Europene sa permita aderarea imediata a Ucrainei printr-o…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit luni Romaniei pentru ajutorul furnizat tarii sale, care se confrunta de cateva zile cu o invazie militara rusa de amploare. ”Sunt recunoscator Romaniei pentru contributia sa semnificativa la capacitatile de aparare ale tarii noastre. Sunt recunoscator…