- In urma cu patru zile, inca se faceau eforturi pentru a trece cu vederea diviziunile profunde din cadrul coalitiei. Acest lucru s-a terminat acum. Veto-ul impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen a pus coalitia intr-o situatie dificila. Verzii sunt foarte suparati pe OVP. Acestia…

- Veto-ul impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen a pus coalitia intr-o situatie dificila. Verzii sunt foarte suparati pe OVP (. Acestia cer o regandire a acestei probleme, scrie sambata cotidianul austriac „Kronen Zeitung”.Verzii sunt parteneri minoritari ai conservatorilor din OVP…

- Presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, si-a exprimat vineri regretul pentru decizia guvernului de la Viena de a bloca aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen, exprimandu-si temerea ca economia tarii sale va fi afectata de „contramasuri” romanesti. „Regret profund decizia guvernului…

- Alexander Van der Bellen, presedintele austriac, a declarat vineri ca regreta decizia guvernului de a bloca aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen. Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a incercat sa explice de ce a votat impotriva intrarii Romaniei in Schengen, invocand vicii de…

- Ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu, susține ca președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a avut recent o atitudine favorabila intrarii Romaniei in spațiul Schengen, insa acesta nu are un rol decisiv in formularea unei opinii a executivului. Hurezeanu afirma ca diplomația romaneasca…

- Verzii nu susțin dreptul de veto al Austriei impotriva aderarii Romaniei și Bulgariei la Schengen. Acest lucru a fost subliniat de vice-cancelarul și liderul Partidului Verde, Werner Kogler, avand in vedere amenințarile de veto ale ministrului de Interne, Gerhard Karner, și ale cancelarului federal…