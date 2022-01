Austria pune capăt lockdownului pentru persoanele nevaccinate antiCovid Austria va pune capat luni lockdown-ului impus persoanelor nevaccinate, a anuntat miercuri guvernul de la Viena, precizând ca decizia a fost luata datorita reducerii presiunii asupra spitalelor, informeaza Reuters citata de Agerpres. Cu toate acestea, numarul de cazuri noi de infectare se afla în crestere, alimentat de varianta Omicron a coronavirusului, extrem de infectioasa.



Miercuri a fost consemnat un nou record, depasindu-se pragul de 30.000 de infectari, a indicat ministrul sanatatii, Wolfgang Mueckstein, într-o conferinta de presa.

Sursa articol: hotnews.ro

