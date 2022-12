Austria, brelocul lui Putin 1. Ma intreaba prietenii ce tot am cu Austria, pentru ca „inainte iți placea”. Imi place și acum, la fel cum imi place, in calitate de bucureștean, și Republica Moldova. Am avut norocul sa merg de multe ori, de la zece zile in sus, in Elveția și indraznesc sa susțin ca Austria, in comparație cu […] The post Austria, brelocul lui Putin first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

