Austria a blocat aderarea la Schengen a României Austria a blocat aderarea la Schengen a Romaniei și Bulgariei. Croația a primit unda verde. Austria a blocat aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen, spațiul fara pașapoarte care a eliminat controalele la frontiera intre marea majoritate a statelor membre ale UE. Olanda a susținut candidatura Romaniei, dar s-a opus celei a Bulgariei, relateaza Euronews. Croația, […] Articolul Austria a blocat aderarea la Schengen a Romaniei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

