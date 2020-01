Stiri pe aceeasi tema

- Maria Sarapova a abandonat meciul demostrativ disputat, marti, la Melborune, cu germana Laura Siegemund, in cadrul Kooyong Classic, potrivit news.ro.Rusoaica a inceput sa tuseasca si a decis sa parseasca terenul la scorul de 7-6 (4), 5-5, pentru adversara ei. "Dupa doua ore si jumatate,…

- Antrenamentele au fost suspendate, iar calificarile Australian Open, programate la ora locala 11.00, au fost amanate o ora din cauza calitatii scazute a aerului, marti dimineata, la Melbourne, informeaza lequipe.fr.

- Calitatea scazuta a aerului de la Melbourne din cauza incendiilor de vegetație a adus primele probleme pentru organizatorii de la Australian Open, relateaza HotNews. Calificarile pentru primul Grand Slam al anului, programate la ora locala 11.00, au fost amanate o ora, iar mai multe antrenamente prevazute…

- Tenismanul roman Marius Copil il va infrunta pe taiwanezul Tung-Lin Wu in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, potrivit tragerii la sorti efectuate luni. Copil (29 ani, 152 ATP) va juca pentru prima oara contra lui…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) se antreneaza la Adelaide, Australia, cu acoperișul tras. Poate fi un exercițiu necesar inaintea Australian Open, daca incendiile vor continua sa se extinda in apropiere de Melbourne. Simona Halep pregatește debutul in noul sezon. Prima partida va fi una demonstrativa.…

- Simona Halep, 28 de ani și nr. 3 WTA, și Darren Cahill trebuie sa pregateasca toate scenariile posibile la Australian Open 2020, in condițiile in care organizatorii iau in calcul sa mute primul turneu de Grand Slam al anului complet indoor. Decizia oficialilor Australian Open 2020 ar veni dupa ce incendiile…

- Organizatorii turneului de Mare Șlem - Australian Open iau in calcul amanarea inceperii competiției, din cauza incendiilor cu care se confrunta Australia. In acest moment nu se știe exact daca acest lucru se va intampla, dar un anunț oficial va fi facut dupa consultarea medicilor.Craig Tiley,…

- Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, risca sa fie anulat din cauza incendiilor catastrofale din Australia. Primele meciuri sunt programate la Melbourne pe 13 ianuarie, in calificari. Finala masculina pune punct competiției pe 31 ianuarie. Din cauza incendiilor fara precedent din Australia,…