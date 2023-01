Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic s-a calificat vineri in cea de a 10-a sa finala la Grand Slam-ul de la Melbourne, dupa ce l-a invins categoric pe americanul Tommy Paul (35 ATP). Sarbul il intalnește in meciul pentru trofeu pe grecul Stefanos Tsitsipas, caștigatorul urmand

- Stefanos Tsitsipas va juca a doua finala de Grand Slam din cariera, grecul calificandu-se vineri in ultimul act de la Australian Open. Adversarul acestuia va fi Novak Djokovic, de noua ori caștigator la Melbourne - Djokerul nu a cedat niciodata in vreo finala de pe Rod Laver Arena.

- Stefanos Tsitsipas va juca pentru primul sau titlu de Grand Slam și pentru locul 1 in clasamentul ATP, dupa ce și-a asigurat locul in finala Australian Open cu o victorie in fața rusului Karen Khachanov.

- Azi s-au jucat ultimele doua sferturi de finala de la Australian Open 2023, primul turneu de Grand Slam al anului. Elena Ribakina - Victoria Azerenka și Marga Linette - Aryna Sabalenka sunt cele doua semifinale feminine, urmand a se disputa joi. Vineri vor avea loc cele doua semifinale de pe tabloul…

