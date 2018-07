Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, a declarat ca Federația Rusa creeaza probleme la nivel internațional. Declarații in acest sens au fost facute in cadrul vizitei lui Trudeau in Lituania.

- Țarile europene au ambiția de a salva acordul nuclear in urma retragerii Statele Unite, a declarat sambata președintele iranian Hassan Rouhani, facand apel la soluții practice din partea Blocului comunitar, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza Mediafax."Pentru a indeplini acest lucru,…

- Sprijinul membrilor UE pentru pozitia Irlandei privind Brexitul nu se va modifica, a declarat joi, la Dublin, presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, care a avertizat cu privire la orice tentatie de a izola aceasta tara in acordul privind retragerea Marii Britanii din blocul comunitar, transmite…

- Uniunea Crestin-Sociala (CSU) din Bavaria va decide luni daca va insista asupra unei politici de returnare a unora dintre refugiati de la frontierele Germaniei, a declarat prim-ministrul acestui land, Markus Soeder, transmite Reuters. Soeder a precizat insa ca va reveni aliatului sau din partid, ministrul…

- Iranul si-a aratat sustinerea fata de o potentiala operatiune turca impotriva militantilor kurzi in nordul Irakului, conform lui Nurettin Canikli, ministrul Apararii din Turcia, scrie Reuters.

- Ministrul ucrainean al Finantelor, Oleksandr Daniliuk, a acuzat miercuri ca i s-a cerut sa tolereze "coruptia politica" ori sa demisioneze, in contextul in care premierul Volodimir Groisman a depus o solicitare formala in Parlament prin care cere demiterea lui, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Principalele trei partide din Suedia se afla la aproape acelasi nivel in optiunile electoratului, cu mai putin de patru luni inaintea alegerilor legislative, formatiunea antiimigratie Democratii Suedezi ajungand la cota record de 20%, conform unui sondaj publicat miercuri in cotidianul Dagens Nyheter,…

- Ministrul de externe iranian a apreciat duminica drept insuficiente eforturile depuse de Uniunea Europeana pentru pastrarea beneficiilor pentru Iran prevazute in acordul international nuclear din 2015, dupa denuntarea documentului de catre SUA, informeaza Reuters, preia Agerpres."Odata cu…