Australia va acorda despăgubiri la nivel federal indigenilor din "generaţia furată" Australia va plati cate 75.000 de dolari australieni (aproape 47.000 de euro) unui numar important de aborigeni care au fost extrasi cu forta din familiile lor cand erau copii, a anuntat joi prim-ministrul australian Scott Morrison, transmit AFP si Reuters. Gestul se doreste o reparatie pentru o perioada "rusinoasa" din istoria Australiei, a adaugat premierul. Peste 100.000 de tineri indigeni au fost luati din casele si comunitatile lor si plasati in familii adoptive albe, in cadrul politicilor oficiale de asimilare care au durat de la inceputul anilor 1900 pana in anii 1970. "Ceea ce s-a intamplat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

