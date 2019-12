Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de vegetatie continua sa faca ravagii in vestul Australiei si sa puna in pericol vietile localnicilor. Un copil de 12 ani a fugit din calea flacarilor la volanul camionului fratelui sau.

- ​​Poliția a reușit sa gaseasca un baiețel de de 12 ani care a condus mașina fratelui lui pentru a se salva de un incendiu de vegetație din Australia. Baiatul l-a luat cu el și pe câinele lui, potrivit BBC.Luke Sturrock era singur în casa parinților lui din Mogumber, în nordul Perthului,…

- Un incendiu de vegetatie se propaga cu repeziciune marti dimineata pe dealurile din jurul orasului californian Santa Barbara, conducand la evacuarea a numeroase locuinte, relateaza marti Reuters. Autoritatile din Santa Barbara au decretat stare de urgenta la ora 22:30 (06:30 GMT) luni…

- Un incendiu de vegetatie se propaga cu repeziciune marti dimineata pe dealurile din jurul orasului californian Santa Barbara, conducand la evacuarea a numeroase locuinte, relateaza marti Reuters, potrivit Agerpres. Autoritatile din Santa Barbara au decretat stare de urgenta la ora 22:30 (06:30 GMT)…

- Pompierii militari din cadrul Statiei de Pompieri Panciu, in cooperare cu SVSU Fitionesti, au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o ambulanta SMURD si un buldoexcator din cadru SVSU Fitionesti, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la anexa unei gospodarii din comuna Fitionesti.…

- Franta a castigat Cupa Federatiei dupa ce cuplul Caroline Garcia/Kristina Mladenovic a invins, duminica, la Perth, cu scorul de 6-4, 6-3, perechea Ashleigh Barty/Samantha Stosur in meciul decisiv al finalei. Astfel, frantuzoaicele ridica trofeul dupa ce s-au impus cu scorul general de 3-2, potrivit…

- Selectionata Romaniei va juca pentru locul al treilea la Cupa Mondiala de minifotbal din Australia, dupa ce a fost invinsa in semifinala, joi, de Mexic cu scorul de 2-1 (0-0, 1-1), dupa prelungiri, la Perth.

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17:30, in localitatea Sic. Din primele informații, ar fi vorba despre un incendiu de fan. In urma apelului la 112, la fața locului intervin doua autospeciale de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej. ACTUALIZARE: Flacarile au…