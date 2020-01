Australia: Trei incendii s-au unit în unul uriaş, de mărimea Manhattan-ului Trei incendii de vegetatie s-au unit si au format unul urias pe o suprafata de dimensiunea cartierului Manhattan din New York în statul australian Victoria, iar pompierii se confrunta cu ceea ce pare a fi cea mai catastrofala zi din acest sezon al dezastrelor de acest tip, potrivit cnn.com, citat de Mediafax.



Incendiile au ajuns sa se uneasca în regiunea Omeo din statul Victoria, afectând o suprafata de aproximativ 6.000 de hectare, potrivit Departamentului pentru mediu din Gippsland. În statul vecin New South Wales, un incendiu produs în regiunea Wollondilly… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Devastatoarele incendii de vegetatie ce au cuprins coasta de sud-est a Australiei continua, autoritatile confirmând miercuri ca sinistrul a mai facut o victima, în timp ce înca o persoana a fost data disparuta, iar autoritatile se tem ca nu va mai fi gasita în viata, transmite…

- Personalul militar specializat va fi dislocat imediat la paisprezece centre de comanda ale Serviciului Rural de Pompieri (RFS) de pe intreg teritoriul statului New South Wales (NSW) pentru a ajuta la coordonarea actiunilor de combatere a incendiilor, a precizat ADF intr-un comunicat.ADF…

- Un val puternic de caldura favorizeaza propagarea incendiilor care devasteaza Australia, iar focarele iesite de sub control din vecinatatea orasului Sydney s-au inrautatit in aceste conditii "catastrofice", informeaza AFP. "Ne asteptam la conditii foarte dificile pe frontul incendiilor", a avertizat…

- Autoritatile australiene au decretat joi stare de urgenta pentru o durata de sapte zile in statul New South Wales (sud-est), a carui capitala este Sydney, unde temperaturile record favorizeaza incendii uriase, noteaza Agerpres. Țara care se confrunta de trei luni cu incendii catastrofale a inregistrat…

- Nivelurile de poluare au atins cote "periculoase" la Sydney, iar potrivit datelor oficiale, cele mai ridicate concentratii de particule fine PM 2,5 au ajuns pana la 186 de particule la un milion in nord-vestul orasului, niveluri comparabile cu cele inregistrate in capitala indiana New Delhi. Locuitorii…

- Locuitorii din zona Sydney se pregateau luni sa se confrunte cu o situatie "catastrofala" din cauza riscului de recrudescenta a incendiilor de vegetatie care au determinat autoritatile sa declare stare de urgenta, relateaza AFP.Pentru prima data, cel mai mare oras al Australiei si imprejurimile…

- Incendiile de vegetație din Australia au provocat decesul a cel puțin doua persoane, dispariția altor șapte și distrugerea a cel puțin 150 de locuințe, in cea de-a doua zi a focurilor ce cunosc o amploare fara precedent pe continentul australian, relateaza site-ul postului BBC, potrivit Mediafax.Mii…

- Astfel de incendii se produc in fiecare an pe insula-continent in timpul primaverii si verii australe. Anul acesta insa, au fost extrem de precoce si de intense, izbucnind imediat dupa debutul lunii septembrie, in focare identificate din nordul statului New South Wales (sud-estul tarii) si pana in…