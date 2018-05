Australia promite milioane de euro pentru conservarea exemplarelor de koala "vulnerabile'' Australia a dezvaluit, luni, un program de conservare in valoare de aproximativ 30 de milioane de euro pentru salvarea unei populatii de koala al carei numar este in scadere dramatica, informeaza AFP.



Fundatia australiana pentru koala estimeaza ca in prezent mai traiesc in salbaticie doar 43.000 de astfel de marsupiale erbivore endemice din Australia si emblematice pentru aceasta tara. Inainte de sosirea primilor colonisti britanici, in 1788, numarul exemplarelor de koala era estimat la peste 10 milioane.



"Koala reprezinta o comoara nationala", a declarat Gladys Berejiklian,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Platformei DA, Andrei Nastase la șefia capitalei a oferit un interviu reporterului UNIMEDIA, Eugen Durbala privind candidatura sa la alegerile din 20 mai și a raspuns mai multe intrebari ce ține de promisiunile sale in campania electorala.

- Miliardarul si filantropul american Michael Bloomberg, fost primar al orasului New York, s-a angajat duminica sa doneze 4,5 milioane de dolari pentru a sprijini astfel Statele Unite sa isi indeplineasca angajamentele luate in cadrul Acordului pentru clima de la Paris, in pofida deciziei presedintelui…

- Guvernul promite cea mai mare biblioteca online din tara. Ministerul Culturii a pus in dezbatere publica un proiect de Hotarare de Guvern referitor la crearea celei mai mari biblioteci online din Romania. Aceasta va fi accesata pe site-ul culturalia.ro si va cuprinde peste 555.000 de resurse culturale,…

- Directorul ADR Sud Muntenia si presedintele Consiliului Judetean Arges au semnat ieri contractul de finantare cu bani europeni pentru „Conservarea si Consolidarea Cetatii Poenari de Arges“. Investitia totala va fi de aproape 11 milioane RON, din care, peste 9 milioane RON vor fi bani europeni, contributia…

- Primarul municipiului Ploiesti, Adrian Dobre, a organizat o conferinta de presa in care a discutat in premiera despre cele 47 de documentatii tehnice pe care municipalitatea le-a comandat dar care au expirat inainte de a fi puse in practica. Explicatiile primarului, venite la circa doua saptamani…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj verniseaza luni, 26 februarie, ora 13:00, la Galeriile „Cromatic“, Expoziția „Dar, cu drag de Marțișor“, realizata de Fundația „Cuvantul care zidește“, impreuna cu Centrul „Aripi de lumina“, in scop caritabil. Marțișoarele…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj verniseaza luni, 26 februarie 2018, ora 13:00, la Galeriile „Cromatic“, Expoziția „Dar, cu drag de Marțișor“, realizata de Fundația „Cuvantul care zidește“, impreuna cu Centrul „Aripi de lumina“, in scop caritabil. ...

- In perioada 9-25 februarie 2018, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, in parteneriat cu Institutul Francez Iași, organizeaza Expoziția de pictura ,,Ilustrate francofone de iarna”, in cadrul careia sunt expuse lucrari ale copiilor din Saint Pierre les Elbeuf…