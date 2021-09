Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru de externe britanic Liz Truss - marea câstigatoare a recentei remanieri a guvernului de la Londra - a pledat în favoarea controversatului pact de securitate încheiat de Marea Britanie cu SUA si Australia, într-un articol publicat în The Sunday Telegraph, citat…

- Ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian a anuntat vineri ca ambasadorii acreditati în Statele Unite si Australia au fost rechemati pentru consultari ca urmare a "gravitatii exceptionale" a anuntului încheierii unui parteneriat strategic între Washington, Londra si…

- ​Franța a negat joi ca a fost avertizata înainte de Statele Unite cu privire la o noua alianța între Washington, Canberra și Londra, care a facut ca Australia sa renunțe la contractul cu Franța și sî achiziționeze submarine cu propulsie nucleara folosind tehnologia americana, scrie…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat, miercuri, ca forțele militare franceze au ucis militantul islamic Adnan Abu Walid al-Sahrawi, liderul Statului Islamic din Sahara de Nord, transmite Reuters. „Este un alt mare succes în lupta noastra împotriva gruparilor…

- Marea Britanie, SUA și Australia au anunțat un pact istoric de securitate in Indo-Pacific, in ceea ce este vazut ca un efort de a contracara China. Aceasta va lasa Australia sa construiasca pentru prima data submarine cu propulsie nucleara, folosind tehnologia furnizata de SUA. Pactul va fi cunoscut…

- Statele Unite, care cauta sa îsi consolideze în toate directiile aliantele în fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate în zona indo-pacifica, incluzând livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza…

- Anne Hidalgo, primarul socialist al Parisului, a anuntat ca va candida la presedintia Frantei si a spus ca, în calitate de femeie din familie de imigranti si cu radacini în clasa muncitoare, va încerca sa repare diviziunile din societatea franceza si sa recâstige lucratorii cu…