Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a dat a anunțat data la care va incepe Liga 1: 13 iunie. Șeful fotbalului a dat detalii despre programul pe care-l vor urma cluburile. Echipele din Liga 1 au intrat in cantonament, jucatorii și staff-ul urmand a sta in izolare timp de o luna. Ulterior, potrivit lui…

- Președintele PSD a avut, astazi, o transmisie live, pe pagina de socializare a partidului, in cadrul careia a prezentat programul pentru repornirea economica a Romaniei. In timpul transmisiei, dupa circa 10 minute de la momentul in care a intrat in direct, liderul PSD a inceput sa vorbeasca cu dificultate…

- Romania TV a programat, luni seara, in a doua zi de Paște, o ediție a emisiunii realizata de Victor Ciutacu, in care s-a dezbatut cazul violențelor din cartierul bucureștean Rahova. Invitații emisiunii, printre alții, au fost și cațiva etnici romi, care s-au plans ca au fost batuți in cursul intervenției…

- Competitia de tenis Laver Cup, care opune echipa Europei unei selectionate mondiale si care trebuia sa aiba loc intre 25 si 27 de septembrie, la TD Garden din Boston, nu se va mai desfasura anul acesta, ci va avea loc in 2021, intre 24 si 26 de septembrie, dupa acelasi scenariu, a anuntat organizatia,…

- Competitia de tenis Laver Cup, care opune echipa Europei unei selectionate mondiale si care trebuia sa aiba loc intre 25 si 27 de septembrie, la TD Garden din Boston, nu se va mai desfasura anul acesta, ci va avea loc in 2021, intre 24 si 26 de septembrie, dupa acelasi scenariu, a anuntat organizatia,…

- Dupa ce Speak și Ștefania este prima echipa care și-a caștigat dreptul de a pleca in Taiwan, celelalte cinci cupluri de vedete se intrec in noi probe pentru un bilet catre cea de-a doua destinație din sezonul 3 Asia Express.

- Incepand cu ora 22:00 va avea loc o declarație de presa la sediul MAI. Declarația va fi susținuta de ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela și de secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat. Declarația de presa va fi transmisa de TVR.

- Federatia de fotbal din Australia a decis ca meciurile din ultimele sase etape ale primei ligi, A-League, sa se dispute cu portile inchise, din cuza epidemiei de coronavirus, informeaza lequipe.fr.Calendarul competitional va fi adaptat pentru ca doua echipe sunt in carantina, timp de 14 zile,…