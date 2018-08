Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane care s-au alaturat in urma cu cativa ani gruparii Stat Islamic (SI) pentru a lupta in Siria si Irak au fost privati de cetatenia australiana, a anuntat guvernul, joi, citat de dpa. Celor cinci, trei barbati si doua femei, toti cu dubla cetatenie, nu li se va permite revenirea…

- Cel puțin zece persoane au murit in Filipine, dupa ce o camioneta a explodat in timp ce era verificata la un punct militar de control din sudul țarii, incident catalogat de autoritați drept un atac terorist comis de militanți afliliați gruparii teroriste Stat Islamic, relateaza Reuters, potrivit…

- Militanti ai gruparii jihadiste Stat Islamic (ISIS) din sudul Siriei tin ostatici peste 30 de femei si copii, care au fost rapiti, potrivit informatiilor, saptamana trecuta, in urma unui raid al ISIS intr-o zona dominata de minoritatea etnica a druzilor, transmite rador.ro.

- Sase membri ai gruparii extremiste Stat Islamic, care pregateau atacuri in Statele Unite, Arabia Saudita si Suedia, au fost ucisi in raiduri aeriene conduse de SUA in Siria, a anuntat armata americana, scrie agerpres.ro.

- Peste 150 de oameni au murit miercuri intr-o serie de atacuri revendicate de gruparea jihadista Stat Islamic (SI) in sudul Siriei, unul dintre cele mai grave bilanțuri de la inceputul razboiului, in 2011, scrie AFP.

- Fiul liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis in Siria luni de trei rachete teleghidate rusesti asupra unei pesteri unde acesta se afla, au afirmat serviciile de informatii irakiene, citate de France Presse, informeaza Agerpres.Marti, Amaq, agentia de propaganda…

- Peste 920.000 de persoane au fost deplasate in Siria in cursul primelor patru luni din 2018 – un numar record de la inceputul razboiului, in urma cu sapte ani, a anuntat luni ONU, relateaza AFP. ”Asistam la o deplasare masiva in interiorul Siriei (…) Din ianuarie in aprilie au avut loc 920.000 de noi…

- Politia turca a arestat peste 50 de persoane suspectate de legaturi cu gruparea Stat Islamic (SI), in urma unei serii de raiduri in Istanbul, au anuntat marti mass-media turce, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Arestarile au avut loc luni seara tarziu, la 19 adrese, in circa 10 cartiere…