Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul australian a anuntat duminica rezervarea a 85 de milioane de vaccinuri de la Pfizer impotriva COVID-19, care vor fi livrate in 2022 si 2023 si vor servi ca doze de rapel impotriva pandemiei, informeaza EFE. Premierul Scott Morrison, care este criticat pentru intarzierile in campania de vaccinare…

- Aproximativ 3.000 de manifestanți s-au adunat miercuri în Grecia, inclusiv 2.000 în Salonic, al doilea oraș al țarii, pentru a protesta împotriva vaccinarii obligatorii a îngrijitorilor și a personalului caminelor de îngrijire medicala, a spus poliția, potrivit AFP.În…

- Autoritatile australiene au impus sambata noi restrictii, inclusiv inchiderea mai multor companii la Sydney, pe fondul creșterii cazurilor de Covid, in pofida mai multor saptamani de izolare, transmite AFP. Toate magazinele considerate ”neesentiale” vor trebui sa-si traga obloanele la Sydney si in suburbii,…

- Melbourne, al doilea oras ca marime din Australia, va intra de joi seara in cel de-al cincilea lockdown, au anuntat autoritatile locale, intr-un moment in care imensa insula-continent depune eforturi pentru a tine sub control un nou focar de coronavirus, informeaza AFP. Masura se va aplica pe intreg…

- Ministrul Mediului Tanczos Barna a anuntat ca Guvernul a avut joi, in prima lectura, proiectul de ordonanta de urgenta privind masurile impotriva ursilor. El a adaugat ca interventia in cazul unui risc impotriva populatiei va fi facuta gradual, in prima faza prin indepartare, apoi prin tranchilizare…

- Guvernul israelian a comunicat ca analizele pe care le-a facut arata ca vaccinul Pfizer-BioNTech pare sa fie mai puțin eficient impotriva infecțiilor cauzate de varianta Delta comparativ cu alte tulpini de...

- Peste 5 milioane din cei 9,3 milioane de israelieni (55% din populatie) au primit cele doua doze ale vaccinului Pfizer. Incepand cu 21 iunie, Israelul a inregistrat peste 100 de cazuri noi pe zi. Aproximativ jumatate din noile cazuri s-au inregistrat la copii si cealalta jumatate la adulti, dintre care…

- A durat doar cateva secunde ca doua persoane sa se infecteze cu noua varianta Delta de Covid-19, descoperita in Australia, cand acestea au trecut una pe langa cealalta la cumparaturi, intr-un centrul comercial din Sydney. Nu este singurul caz, scrie abc.net.au . Astfel de focare au fost descoperite…