- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a aprobat joi administrarea vaccinului anti-Covid dezvoltat de Pfizer/BioNTech pentru copiii cu varsta intre 5 și 11 ani, deschizand calea inocularii acestora impotriva coronavirusului in contextul in care continentul se lupta cu un nou val pandemic, anunța…

- Adolescenții cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani ar fi protejați pe termen lung impotriva virusului in stadiu avansat daca sunt vaccinați impotriva Covid-19, potrivit unui studiu realizat pe aceasta categorie de varsta, transmite Reuters.

- Romania iși propune ca in 2023, peste 90% din populația generala cu varsta peste 12 ani sa fie vaccinata anti-Covid, a anunțat, marți, 9 noiembrie, secretarul de stat in ministerul Sanatații, Andrei Baciu, conform Mediafax . Iin 2022, obiectivul este acoperirea vaccinala in proporție de 20% pentru copiii…

- Vaccinul anti-COVID-19 Pfizer/BioNTech a demonstrat o eficacitate de 90,7% impotriva coronavirusului intr-un studiu clinic efectuat pe copii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani, a anuntat vineri producatorul american, potrivit Reuters. Concluziile au fost trase de speciliști in urma unui studiu la…

- Autoritatea de reglementare a medicamentelor din India a dat unda verde marti producatorului de vaccinuri Serum Institute sa inroleze copii cu varste cuprinse intre 7 si 11 ani in studiile sale clinice pentru vaccinul anti-COVID-19 produs de compania americana Novavax, pe masura ce tara din sudul…

- Laboratorul farmaceutic american Pfizer si compania germana BioNTech au anuntat luni ca vaccinul lor impotriva COVID prezinta un raspuns al anticorpilor ”robust” la copiii din grupa de varsta 5-11 ani. In urma concluziilor trase de specialiști, cele doua companii vor inainte solicitarea de autorizare…

- Pfizer anticipeaza ca va publica datele unui studiu clinic privind eficacitatea vaccinarii Covid-19 a copiilor cu varste intre 6 luni si 6 ani la sfarsitul lui octombrie, potrivit Reuters. Datele despre vaccinul Covid pentru copiii cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani vor veni mult mai devreme, a spus…

- Agentia Medicamentului din Africa de Sud (SAHPRA) a aprobat administrarea vaccinului anti-COVID-19 produs de Pfizer la copiii incepand cu varsta de 12 ani, permitand astfel guvernului sa ofere adolescentilor imunizare impotriva noului coronavirus, relateaza Reuters, potrivit agerpres. Autoritatea…