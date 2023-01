Aurul urcă la maximul ultimelor 6 luni Pretul aurului a atins in timpul tranzactiilor de marti un nivel maxim al ultimelor sase luni, de aproape 1.850 de dolari uncia, inainte de a se retrage catre 1.838 dolari uncia, iar analistii cred ca evolutia sa ascendenta va continua in 2023, relateaza CNBC. Contractele futures pentru aur din SUA au crescut cu 0,9%, la 1.842,80 dolari uncia. Preturile aurului au inregistrat o tendinta generala de crestere de la inceputul lunii noiembrie, deoarece turbulentele pietei, asteptarile crescande de recesiune si mai multe achizitii de aur efectuate de bancile centrale au sustinut cererea. In general,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

