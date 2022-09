Aurora a lansat Hunting Shadows – Assassin’s Creed Aurora a lansat „Hunting Shadows – Assassin’s Creed”, despre a oferi fanilor celebrului joc fiorul de a sari in istorie și de a retrai momente esențiale din trecut. Au trecut 15 ani de cand Altair și primul joc Assassin’s Creed și-au intampinat primii jucatori in Brotherhood. Cu peste 200 de milioane de jocuri vandute in intreaga lume, de la lansarea sa in 2007, franciza Assassin’s Creed s-a impus ca una dintre cele mai bine vandute serii din istoria jocurilor video. Recunoscut pentru ca are unele dintre cele mai bogate și captivante povestiri din industrie, Assassin’s Creed a depașit de atunci… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

