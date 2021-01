Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Romane, 24 ianuarie 2021, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a adresat un mesaj tuturor romanilor. „Aniversarea Unirii Principatelor Romane, infaptuita la 24 ianuarie 1859, marcheaza intrarea națiunii romane in modernitatea politica europeana. Astazi,…

- Legislativul si-a intrerupt sesiunea din cauza neclaritatii situatiei, iar presedintele Camerei Deputatilor, Roberto Fico, i-a cerut lui Giuseppe Conte sa se prezinte in fata parlamentarilor.

- Romania ramane profund preocupata de multitudinea de conflicte nerezolvate, prelungite, uneori numite "inghetate", in regiunea Marii Negre, care afecteaza stabilitatea, securitatea si cooperarea in zona apropiata Romaniei, cu impact asupra securitatii noastre nationale, a afirmat, luni, ministrul…

- In Moldova nu exista nicio forta politica care sa puna la indoiala cursul european al tarii. Potrivit agentiei Infotag, despre aceasta a declarat marti ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Aureliu Ciocoi, in cadrul Forumului privind integrarea europeana a Republicii Moldova 2020. "In…

- Luminița Barcari este pe prima poziție a listei PNL pentru județul Ialomița la Camera Deputaților. A candidat la Alegerile Locale din 27 septembrie 2020 din partea Partidului Național Liberal la funcția de președinte al Consiliului Județean Ialomița, obținand 30,1% din voturi, cu 4 procente peste scorul…

- Peste 600 de propuneri de infiintare de sectii de votare in strainatate au fost inregistrate, pana in prezent, pentru alegerile parlamentare programate pe 6 decembrie, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, in cadrul unei conferinte de presa.

- Solutii pentru depasirea crizei globale generate de pandemie, in special in plan economic, social si de mediu, au fost analizate joi la reuniunea Consiliului Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) la nivel ministerial, in format videoconferinta, la care a participat si ministrul…

- Premierul Ludovic Orban se va afla, luni si marti, intr-o vizita oficiala in Franta, unde va avea convorbiri cu omologul francez, Jean Castex.Citește și: Raed Arafat, 'profetie' sumbra referitoare la pandemie: 'Pana in vara anului viitor nu vom sta linistiti'Potrivit Guvernului,…