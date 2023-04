Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu a declarat luni, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau armean, Ararat Mirzoyan, ca politica Romaniei este de a nu se referi la aceasta chestiune a sprijinului militar pentru Ucraina.”Dupa cum am mentionat in repetate randuri, politica Romaniei este…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a fost supus de un jurnalist BBC unui tir de intrebari despre ajutorul militar oferit Romaniei de Ucraina, intrebari la care demnitarul roman nu a dorit sa raspunda.Redam pasajul difuzat de BBC: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- „Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca limba moldoveneasca nu a existat niciodata, ea ar fi fost creata artificial in perioada sovietica. Nici domnul Bogdan Aurescu nu a existat niciodata, dar pana la urma a fost creat. Este posibil acum sa-l numim o "constructie artificiala"?” -…

- Se planifica o noua reuniune a Miniștrilor de Externe din Moldova, Romania și Ucraina, anunța șeful diplomației de la București, in cadrul intalnirii G7+ a șefilor diplomațiilor. Evenimentul este programat in luna februarie. Anterior, Bogdan Aurescu, Nicu Popescu și Dmitro Kuleba și-au dat mana la Odesa,…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, participa luni la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre UE, unde va reafirma necesitatea continuarii sprijinului pentru Ucraina si va sustine aplicarea de noi sanctiuni impotriva Rusiei, anunta MAE, care precizeaza ca ministrul ucrainean…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu a avut, miercuri, o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean, Dmytro Kuleba, despre problemele din Legea privind minoritatile (comunitatile) nationale din Ucraina, discuție in care s-a cerut Ucrainei sa nu mai faca referire la „limba moldoveneasca”, informeaza…