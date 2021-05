Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca in Fasia Gaza se afla in jur de 320 - 350 de cetateni romani, misiunile diplomatice din regiune au instructiuni sa se pregateasca pentru a le acorda sprijin, insa, pana in acest moment, nu au fost primite cereri de asistenta consulara din partea romanilor aflati in zona de conflict. "Noi am condamnat ferm aceste tiruri de rachete care vin din Fasia Gaza peste zone locuite de civili in Israel. Ne-am exprimat in mod profund regretul pentru pierderile de vieti omenesti si speranta ca aceste pierderi de vieti omenesti nu se vor mai produce.…