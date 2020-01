Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri seara ca eliminarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii reprezinta, pe langa intrarea Romaniei in Spatiul Schengen, un obiectiv pe care ministerul il urmareste, mentionand ca in perioada urmatoare va fi declansata o campanie de…

- Conform sursei, sedinta comuna a celor doua comisii parlamentare incepe la ora 12,00. Cei doi ministri vor fi audiati in legatura cu situatia actuala din Orientul Mijlociu. Pe 9 ianuarie, presedintele Klaus Iohannis afirma ca interesele Romaniei nu au fost afectate de agravarea situatiei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, il va primi sambata pe ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, a informat MAE. Adrian Zuckerman a fost confirmat in functie de Senatul american…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca sunt sperante pentru eliminarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii pentru cetatenii romani. "Vizele pentru America sunt o chestiune pe care o tratam cu foarte multa seriozitate si constant. Sunt sperante, dar este o chestiune tehnica…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat marti ca printre prioritatile sale in cazul in care va fi aleasa presedintele Romaniei se numara un referendum privind imunitatea, intrarea tarii noastre in spatiul Schengen, vizele pentru Statele Unite ale Americii si prima vizita…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, vineri, o intrevedere cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, impreuna cu Terri Sewell, membru al Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, aleasa in Alabama, prilej cu care s-a discutat despre Parteneriatul strategic dintre Romania si…

