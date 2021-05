Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei a reiterat sprijinul ferm pentru suveranitatea Ucrainei și integritatea sa teritoriala, precum și pentru aspirațiile sale europene și euroatlantice. Președintele Klaus Iohannis a subliniat, totodata, ca declarațiile comune ale reuniunilor gazduite recent de Romania, in special…

- ”Mesajul pe care il adresez cetatenilor romani - si vom emite in cursul zilei de astazi si o alerta de calatorie specifica - este acela de a fi extrem de vigilenti, prudenti, sa evite zonele care sunt declarate cu stare de urgenta, sunt deja anumite zone din Israel care au acest regim, sa evite deplasarile…

- Prezenta militara a Rusiei in regiune nu reprezinta o amenintare pentru Romania. Cel putin asta sustine ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. Totusi, ministrul este ingrijorat de prezenta militara sporita a Rusiei in regiune. Datorita Organizatiei ... The post Romania, in pericol din cauza Rusiei? Ministrul…

- Romania nu se simte amenintata, ci ingrijorata de prezenta militara sporita a Rusiei in regiune, iar datorita Organizatiei Tratatului Nord-Atlantic, Marea Neagra "e partial si un 'lac' NATO", a afirmat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. El a participat la EPC Talks Geopolitics,…

- Diana Șoșoaca spune ca autoritațile romane pot interveni in cazul cutremurator al familiei din Germania lasate fara cei 7 copii , dupa ce fiul cel mare le-a spus profesorilor ca parinții o bat pe sora cea mica. Senatoarea a explicat ca „daca ar fi fost romani, atunci Ministerul de Externe, Ambasada…

- Primarul Dominic Fritz l-a avut oaspete, miercuri, pe ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu. Cei doi au discutat despre oportunitațile pe care Timișoara le are atat in perspectiva anului 2023, an in care va deține titlul de Capitala Culturala Europeana, dar și ca loc de dezvoltare a relațiilor…

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a avut marti un dialog cu secretarul american de stat, Antony Blinken, in cadrul careia au discutat pe marginea parteneriatului strategic dintre cele doua tari, despre prezenta militara a SUA in Romania si securitatea la Marea Neagra, dar si despre lupta impotriva…

