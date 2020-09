Stiri pe aceeasi tema

- Dorinta de extindere a dialogului politico-diplomatic bilateral si a relatiilor sectoriale, dar si evolutiile recente pe plan regional si international, cu accent pe situatia din Orientul Mijlociu, au fost subiecte ale convorbirii telefonice pe care a avut-o miercuri ministrul Afacerilor Externe,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a discutat miercuri, la telefon, cu omologul cipriot, Nikos Christodoulides, la solicitarea acestuia, cei doi abordand in detaliu situatia actuala din Mediterana de Est. Seful diplomatiei romane a facut "un apel reinnoit la calm si la detensionarea situatiei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, duminica, o convorbire telefonica cu omologul sau israelian, Gabi Ashkenazi, in continuarea consultarilor politice din cadrul vizitei pe care seful diplomatiei romane a efectuat-o in Statul Israel la inceputul acestei luni. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, vineri, o convorbire telefonica cu omologul polonez Zbigniew Rau, pe teme de interes comun de pe agenda bilaterala, cu accent pe situatia din Belarus, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis, vineri, AGERPRES. Cei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut luni o convorbire telefonica cu ministrul Afacerilor Externe si Expatriatilor din Regatul Hasemit al Iordaniei, Ayman Safadi, in marja Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane, la care oficialul iordanian a participat in calitate de invitat special,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, sambata, o convorbire telefonica cu omologul sau de la Budapesta, Peter Szijjarto, acesta din urma confirmand ca tranzitarea teritoriului Ungariei va fi permisa in continuare in aceleasi conditii. "In cadrul discutiei a fost obtinuta…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut joi o convorbire telefonica cu ministrul de stat pentru Afaceri Externe din Regatul Arabiei Saudite, Adel bin Ahmed Al-Jubeir, la solicitarea partii saudite, informeaza MAE, intr-un comunicat transmis Agerpres.Cu aceasta ocazie, cei doi…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a discutat luni la telefon cu omologul din Republica Azerbaidjan, Elmar Mammadyarov, la solicitarea acestuia, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit sursei citate, cei doi demnitari au discutat despre evolutia pandemiei de COVID-19 in Romania…