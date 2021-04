Stiri pe aceeasi tema

- Fortele navale ale Rusiei au inceput miercuri un exercitiu militar in Marea Neagra, inaintea sosirii asteptate a unor vase de razboi americane in zona, au relatat agentiile de presa ruse, in timp ce armata Ucrainei a transmis intr-un comunicat ca fortele sale au efectuat manevre cu tancuri si artilerie…

- Ministrii de externe ai G7 si seful diplomatiei europene au indemnat luni Rusia sa puna capat "provocarilor" sale si sa se angajeze in "dezescaladare" la frontierele Ucrainei unde si-a concentrat trupe, noteaza AFP. "Lansam un apel Rusiei sa puna capat provocarilor si sa treaca imediat la…

- Rusia continua sa aduca trupe militare langa Ucraina. Ucraina estimeaza ca, la momentul actual, in zona sunt 85.000 de soldați ruși. Publicația britanica Daily Mail anunța ca au aparut noi imagini cu mișcarile masive de trupe ale Rusiei in estul Ucrainei, in timp ce Kievul susține ca ar putea fi…

- Statele Unite iau in considerare trimiterea unui efectiv numeros de nave de razboi in Marea Neagra in urmatoarele citeva saptamini, intr-o demonstratie de sustinere a Ucrainei pe fondul prezentei militare crescute a Rusiei la granita de est a Ucrainei, a declarat pentru CNN un oficial al apararii. NATO…

- Presedintele american Joe Biden a exprimat vineri "sprijinul neclintit" al SUA pentru suveranitatea Ucrainei intr-o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean Volodomir Zelenski , a comunicat Casa Alba, citata de Reuters si AFP. Citește și: Noi tensiuni in Donbas - Rusia amenința cu distrugerea…

- In Ucraina, actrița intenționa sa participe la filmari, dar a fost trimisa inapoi cu un zbor in Belarus. Granicerii nu au permis intrarea in Ucraina a unei actrițe ruse de teatru și film pentru o vizita ilegala in Crimeea anexata. Despre acest lucru a anunțat Serviciul de stat, marți, 2 martie. Potrivit…