CHIȘINAU, 23 mart – Sputnik. In timpul discuțiilor, premierul interimar Aureliu Ciocoi a catalogat situația epidemiologica din țara ca fiind ingrijoratoare și a facut un apel la colaborare și susținere reciproca. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEYCOVID-19: Un numar mare de infectari și decese"Din pacate, numarul de cazuri noi de infectari este in continuare unul substanțial, indiferent de restricțiile care se impun. Avand in vedere ca se apropie sarbatori importante pentru creștini, este necesar sa punem umarul…

