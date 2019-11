Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, i-a spus, joi, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), unei consiliere din partea USR ca-i este „scarba” sa o auda vorbind si ca este „femeie cu burta la gura” care ar trebui sa stea acasa si sa se pregateasca de nastere.

- Consilierul PNL in Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB), Ciprian Ciucu, a afirmat joi pe Facebook ca in timpul sedintei de astazi, viceprimarul Aurelian Badulescu a avut un derapaj „suburban” la adresa consilierului USR Ana Ciceala, spunandu-i acesteia ca ar trebui sa plece sa pregateasca…

- In sedinta de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti a fost aprobat un proiect de hotarare prin care angajatii Primariei si ai institutiilor si serviciilor publice de interes local vor primi sporuri de periculozitate. "Salariații din aparatul de specialitate al Primarului General…

- Consilierii PSD au adus, la ședința Consiliului General al Municipiului București de joi, pancarte pe care scrie „Doamna Wring, turnatoria ucide”, facand referire la decizia CNSAS de a se verifica daca fostul consilier Roxana Wring a fost colaborator al Securitații, transmite Mediafax.„Doamna…

- Primaria Capitalei vrea sa solicite Guvernului trecerea unor parcele din Padurea Baneasa de la Romsilva, la Municipalitate, pentru amenajarea unui parc-padure, potrivit unui proiect al Consiliului General al Municipiului București. Important de precizat este faptul ca in Padurea Baneasa se afla și…

- „Domnule, io vreau sa va intreb ceva, daca ați lucra, sa spunem, ați fi avocat, și vreți sa mergeți cu bicicleta... Domn'le, dar nu puți cand ajungi la tribunal, de la mersul pe bicicleta? Eu cred ca puți. Eu nu vreau sa am de-a face cu oameni care put!", a spus Badulescu in emisiunea In Comunitate,…

- Nicolae Cheșnoiu, consilierul directorului general, Gabriela Szabo, directorul economic Cristina Barsan, jurista Oana Duminica, dar și directorul tehnic Vlad Caba au fost dați afara de la Clubul Primariei Capitalei. Saptamana trecuta, in ședința Consiliului General al Municipiului București, s-a aprobat…

- Un proiect aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti conform caruia Primaria Capitalei va achizitiona 300 de parcometre stradale cu aproape 15.000 de euro bucata a provocat un val de critici. Drept urmare, Primaria a transmis un comunicat de presa in care sustine ca sumele prezentate…